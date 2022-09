Milano, 16 set. (LaPresse) – Una donna iraniana di 22 anni, identificata come Mahsa Amini, è morta in ospedale dopo essere entrata in coma martedì sera a seguito del suo arresto avvenuto poche ore prima, intorno alle 18 locali di martedì, da parte della polizia morale, che l’avrebbe prelevata mentre era per strada a Teheran e portata in commissariato perché non indossava il velo in modo corretto. Lo riporta la testata Iran Wire. Secondo quanto testimoni hanno riferito alla testata, la giovane sarebbe stata picchiata e uccisa dagli agenti. La polizia nega le accuse dicendo che Amini ha “improvvisamente avuto un problema cardiaco”.

