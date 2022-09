Roma, 16 set. (LaPresse) – “Gli stoccaggi sono all’86,7%, ci eravamo dati come obiettivo di arrivare al 90% a fine ottobre, siamo in anticipo. Oggi ho firmato una lettera per dare l’incarico a Snam per andare oltre, se riuscissimo ad arrivare al 92-93% saremmo più sicuri”. Lo ha detto il il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

