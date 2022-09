Milano, 16 set. (LaPresse) – “Il malcontento dei militanti è molto forte. So di un sacco di gente che a questo giro non voterà Lega, perché non piace questa deriva centralista. Ormai rischiamo di essere un doppione della Meloni e i risultati si vedono: la gente vota sempre l’originale”. Così a LaPresse l’ex ministro leghista, Roberto Castelli, fondatore dell’associazione Autonomia e libertà.

