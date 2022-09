Roma, 16 set. (LaPresse) – Il decreto aiuti ter, attualmente sul tavolo del Consiglio dei ministri, prevede, secondo quanto si apprende da fonti di Governo, una garanzia statale sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il caro bollette, con accordi da sviluppare con le banche per offrire i prestiti al tasso più basso, in linea con il Btp.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata