Roma, 16 set. (LaPresse) – Il decreto aiuti ter, attualmente sul tavolo del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende da fonti di Governo, prevede che nel quarto trimestre 2022 il credito d’imposta sia esteso alle piccole imprese. Il meccanismo del credito d’imposta da ottobre varrà quindi per tutte le imprese. Fino al 30 settembre è confermato l’attuale meccanismo, con credito d’imposta al 25% per le imprese energivore e al 15% per le altre imprese con consumo maggiore di 16,5 MW. Per i mesi di ottobre e novembre è previsto un rafforzamento, con soglia del 25% per le imprese energivore e gasivore e al 40% per tutte le imprese che consumano gas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata