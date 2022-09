Roma, 16 set. (LaPresse) – “E’ stato un altro Cdm molto ricco, di leggi e di sostegno in molti campi. Innanzitutto aiuti alle famiglie e alle imprese per affrontare i costi delle bollette e più in generale il carovita. Poi per accelerare l’attuazione del Pnrr con l’obiettivo di raggiungere il numer maggiore di obiettivi”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm.

