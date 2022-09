Roma, 16 set. (LaPresse) – Gli impianti di rigassificazione sono considerati “strategici, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”, come prevedeva i primo decreto aiuti, anche qualora “1. anche qualora, in sede di autorizzazione, siano imposte prescrizioni, sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative”. E’ quanto si legge in una bozza ancora provvisoria del dl aiuti ter.

