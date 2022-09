Roma, 16 set. (LaPresse) – Il Viminale potrà utilizzare o affidare in concessione beni demaniali o a qualunque titolo in uso al Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, da realizzare anche ricorrendo ai fondi Pnrr. E’ quanto si legge in una bozza ancora provvisoria del dl aiuti ter

