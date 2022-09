Roma, 16 set. (LaPresse) – Arrivano 40 milioni per il 2022 destinati a cinema e teatri per far fronte al caro energia e gas. E’ quanto si legge in una bozza ancora provvisoria del dl aiuti ter. Il contributo è destinato anche a sale da concerto, istituti e altri luoghi della cultura.

