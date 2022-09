Roma, 16 set. (LaPresse) – Sulle questioni delle riforme” sulla concorrenza “la legge delega è stata votata. La dichiarazione del ministro della Lega Garavaglia è stata di disaccordo non nel merito ma nel metodo, voleva farlo approvare dopo le elezioni. Questo è un metodo che questo Governo qui non capisce molto. Ci sono bisogni cittadini e risposte da dare quando son pronte. Se no si arriva a non far niente. Se avessimo dovuto aspettare le elezioni regionali, comunali, ogni sussurro della politica…questo sarebbe stato il fallimento di questo governo, che è stato creato per fare non per stare”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm.

