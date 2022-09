Milano, 16 set. (LaPresse) – “È una città distrutta” quella di Senigallia. “Il mio ristorante è da buttare, ho perso tutto”. Lo dice a LaPresse, in lacrime, la titolare del ristorante Nana Piccolo Bistrot, pieno centro storico di Senigallia, in via Carducci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata