Ancona, 16 set (LaPresse) – “Siamo al lavoro da questa mattina all’alba, per cercare di ripristinare le strade davanti le nostre abitazioni. C’è fango ovunque, è arrivato fino davanti ai nostri portoni di casa. Una disperazione”. È la testimonianza rilasciata a LaPresse da una donna di Senigallia, residente in via Rossini. “Abbiamo avuto paura, i contatori sono tutti invasi dall’acqua ed è andata via la corrente elettrica da questa notte. Al primo piano non è ancora tornata, c’è solo nel terzo e quarto piano. Una tragedia”.

