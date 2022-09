Ostra (Ancona), 16 set. (LaPresse) – C’è attesa a Ostra per l’arrivo del presidente del consiglio Mario Draghi. Il premier è già partito da Roma e sta raggiungendo la città marchigiana per fare un sopralluogo, dopo l’alluvione che ieri ha colpito diversi comuni delle Marche. L’arrivo è previsto per le 18. Ad attenderlo, ci saranno il governatore delle Marche Francesco Acquaroli e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

