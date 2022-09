Ancona, 16 set. (LaPresse) – “Ho appena ricevuto le chiamate del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il Presidente Mattarella ha espresso la solidarietà alla nostra comunità e gratitudine a tutti quanti stanno instancabilmente lavorando per i soccorsi”. Così il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli. “Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso la sua vicinanza – dice – rassicurandomi sul supporto per ogni necessaria esigenza. Il dolore per quanto accaduto è profondo ma la comunità marchigiana è forte e saprà reagire. “Il pensiero va alle persone scomparse e alle loro famiglie, a cui esprimo cordoglio e vicinanza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata