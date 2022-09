Roma, 15 sett. (LaPresse) – Dare le armi all’Ucraina? “Questa è una decisione politica che può essere morale – moralmente accettata – se si fa in condizioni di moralità”. Così Papa Francesco, rispondendo ai giornalisti a bordo dell’aereo che lo riporta in Italia dopo il viaggio in Kazakistan. “Ma può essere immorale se si fa con l’intenzione di provocare più guerra o di vendere le armi o di scartare quelle armi che non servono più” spiega. “La motivazione è quella che in gran parte qualifica la moralità di quest’atto”. E aggiunge: “Difendersi non è solo lecito, ma è anche un’espressione di amore per la Patria. Chi non si difende, chi non difende qualcosa, non la ama. Invece chi difende, ama”, scandisce.

