Milano, 15 set. (LaPresse) – Al via l’incontro fra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping a Samarcanda, in Uzbekistan, a margine del summit dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Precedentemente il consigliere per gli affari esteri di Putin, Yuri Ushakov, aveva riferito che i due avrebbero discusso anche di Ucraina. Si tratta del primo incontro fra Putin e Xi dall’invasione russa dell’Ucraina.

