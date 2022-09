Roma, 15 set. (LaPresse) – Shell ha annunciato oggi che Ben van Beurden lascerà la carica di amministratore delegato alla fine del 2022 e che il suo successore sarà Wael Sawan. La nomina di Wael entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, quando entrerà a far parte anche del Consiglio di amministrazione di Shell. Ben van Beurden continuerà a lavorare come consigliere del Consiglio fino al 30 giugno 2023, dopodiché lascerà il gruppo.

