Roma, 15 set. (LaPresse) – Dopo quella per l’edizione cartacea, la Corte suprema della Federazione russa ha deciso di revocare la licenza anche per il sito web di Novaya Gazeta. Lo rende noto lo stesso giornale indipendente, diretto dal premio Nobel per la pace Dmitry Muratov. La licenza per l’edizione cartacea era stata revocata lo scorso 5 settembre, anche se Novaya Gazeta aveva già sospeso le pubblicazioni da marzo.

