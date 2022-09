Roma, 15 set. (LaPresse) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto questa mattina un cordiale colloquio telefonico con Sua Maestà Carlo III, Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Lo rende noto il Quirinale, riportando che, nel corso della conversazione, il Presidente Mattarella ha rinnovato le più sentite condoglianze della Repubblica italiana e sue personali per la scomparsa della Regina Elisabetta II. Il Capo dello Stato ha ricordato le visite della Sovrana in Italia e gli incontri personali nonché l’amicizia dimostrata nei confronti del nostro Paese negli anni del Suo Regno. Il Presidente ha, altresì, espresso a Carlo III voti augurali per l’inizio del Regno.

