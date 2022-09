Taranto, 15 set. (LaPresse) – È morto uno dei due operai estratto dalle macerie del solaio di un’abitazione, in cui erano in corso lavori di ristrutturazione, crollato questa mattina a Lizzano (Taranto). Lo confermano a LaPresse i vigili del fuoco che sono ancora al lavoro. Sul posto anche il personale del 118. Si attende il medico legale. L’altro operaio è stato portato in ospedale.

