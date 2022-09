Lizzano (Taranto), 15 set. (LaPresse) – Il solaio di un’abitazione, in cui erano in corso lavori di ristrutturazione, è crollato questa mattina a Lizzano (Taranto). Stando a quanto apprende LaPresse, i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere due operai, rimasti sotto le macerie: uno è stato estratto vivo ed è stato trasferito in ospedale, più gravi le condizioni dell’altro e si teme per la sua vita.

