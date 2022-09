Roma, 15 set. (LaPresse) – “Chiediamo al governo di far sì che le decisioni di ieri arrivate dall’Europa consentano all’Italia di fare immediatamente scelte fondamentali per imprese e famiglie: proponiamo di fermare gli aumenti riportando le bollette alla loro dimensione originaria, con un tetto al prezzo del gas e il disaccoppiamento tra costo dell’energia e costo del gas. Questa scelta può essere fatta anche a livello nazionale”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo alla Camera in dichiarazione di voto sul Dl aiuti bis.

