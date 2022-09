Roma, 15 set. (LaPresse) – “Meloni nei giorni scorsi, riferendosi all’Europa, ha detto che ‘è finita la pacchia’? Io sono preoccupata dell’assenza di una linea e della mancanza di credibilità per poter interloquire e per poter fare gli interessi dell’Italia”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, intervistata nello Speciale elezioni di LaPresse. “Uno dice ‘io sono patriottica, faccio gli interessi del mio paese’, ma per farlo devi avere una autorevolezza e uno standing tale che ti consentono di fare tutto questo”, sottolinea. “L’espressione ‘la pacchia è finita’ fatta da Giorgia Meloni la si utilizza nei confronti di un nemico, di una entità ostile, non nei confronti di chi in questo momento ha indebitato i suoi popolo per sostenerti – aggiunge -. Mi chiedo dove sia il senso di questa affermazione, in un comizio si fa ma se ti candidi a governare il paese forse anche no”.

