Roma, 15 set. (LaPresse) – “In un contesto come questo, con la crisi dell’energia, con l’inflazione, con la crisi delle bollette, immaginare di governare un paese spaccato è semplicemente follia”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, intervistata nello Speciale elezioni di LaPresse. “Noi diciamo che abbiamo il migliore in assoluto”, aggiunge facendo riferimento a Mario Draghi, “la personalità italiana più rispettata all’estero, più credibile, autorevole. Richiamiamolo in servizio perché l’emergenza che viviamo è straordinaria, e possibilmente governiamo attraverso una formula di pacificazione nazionale perché in questo momento governare con persone incompetenti, spaccando il paese, è semplicemente da folli”. “Un altro ‘governo dei migliori’? In questo momento chi ha a cuore il paese immagina una soluzione di questo genere – conclude -. Governare con persone poco qualificate, non competenti, senza alcune credibilità e rispettabilità in Italia e in Europa significa non fare l’interesse nazionale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata