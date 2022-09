Roma, 15 set. (LaPresse) – “Il governo Draghi dialogava molto bene, da pari a pari con i paesi di testa dell’Ue, con la Germania, la Francia. Draghi era ed è tutt’ora, anche se qualcuno lo ha voluto in scadenza, uno dei leader più ascoltati in Europa. La destra dialoga da pari a pari con Ungheria e Polonia, che sono i paesi fanalino di coda dell’Europa”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, intervistata nello Speciale elezioni di LaPresse.

