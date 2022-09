Roma, 15 set. (LaPresse) – “Nessuno di noi ha chiesto a Mario Draghi la disponibilità a ritornare al servizi del paese. Glielo chiederemo se si creeranno alcune condizioni, la prima fra queste è che il risultato di Azione e Italia Viva sia talmente tanto importante da avere anche la forza numerica per indicare questa strada, che è la strada migliore per il paese in questo momento”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, intervistata nello Speciale elezioni di LaPresse.

