Roma, 15 set. (LaPresse) – Problemi per l’account Twitter del Mite, il ministero della Transizione ecologica retto da Roberto Cingolani. Sul profilo dotato di spunta blu che si presenta come account ufficial del Ministero compare ora la foto di un ragazzo biondo. “Felice unione a tutti. Questo è un grande momento per l’ecosistema di Ethereum. Tutti coloro che hanno contribuito a realizzare la fusione dovrebbero sentirsi molto orgogliosi oggi”, si legge in uno dei messaggi postati dal fake. Ethereum è una piattaforma blockchain con una criptovaluta a essa legata. Il ministero, contattato da LaPresse, è a conoscenza del problema ed è in attesa delle procedure per il ripristino dell’account.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata