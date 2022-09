Roma, 15 set. (LaPresse) – In un momento come questo “se si fa una cosa inutile, mi dimetto”. Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intercettato in Transatlantico alla Camera prima di entrare in aula sul decreto legislativo che prevede una mappatura delle concessioni pubbliche, atteso domani in Consiglio dei ministri. “Non ha senso fare una azione, chiaramente politica, a una settimana dalle elezioni”, conclude.

