Torino, 15 set. (LaPresse) – La Roma travolge 3-0 l’HJK Helsinki nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi, in superiorità numerica dal 15′ per l’espulsione di Tehno, risolvono la partita nella ripresa: a segno Dybala al 2′, Pellegrini due minuti più tardi e, infine, Belotti – al primo centro con la sua nuova squadra – al 23′. La squadra di Mourinho ottiene così i primi tre punti e aggancia il Ludogorets. I finlandesi invece rimangono fermi a quota zero.

