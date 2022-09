Torino, 15 set. (LaPresse) – Si complica il cammino in Europa Conference League della Fiorentina. I viola hanno perso infatti 3-0 sul campo del Basaksehir nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi. Tutte le reti sono arrivate nella ripresa: Gurler ha sbloccato il risultato al 12′ e ha poi raddoppiato al 26′ dopo aver soffiato il pallone a Gollini. La squadra di Italiano, rimasta in dieci a un quarto d’ora dalla fine per l’espulsione per doppia ammonizione di Ikone al 31′, ha incassato nel finale il tris di Traore, su azione di contropiede. La formazione turca resta così a punteggio pieno e sale a quota 6, mentre i toscani rimangono fermi a 1, con la qualificazione alla fase a eliminazione diretta destinata a passare dall’esito del doppio confronto con l’Hearts.

