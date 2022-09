Strasburgo (Francia), 14 set. (LaPresse) – “È il Cremlino che ha messo l’economia russa sulla strada dell’oblio. Questo è il prezzo della scia di morte e distruzione di Putin. E voglio essere molto chiaro, le sanzioni sono qui per restare. Questo è il momento per noi di mostrare determinazione, non pacificazione (appeasement)”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell’Unione di fronte alla plenaria del Parlamento europeo.

