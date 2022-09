Milano, 14 set. (LaPresse) – “Sono onorato per la mia nomina alla posizione di comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita”. È il primo commento di Samantha Cristoforetti, affidato a una nota, prossima comandante della stazione spaziale e prima donna europea a ricoprire il ruolo.

