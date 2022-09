Roma, 14 set. (LaPresse) – Con il caro energia, oggi “costa più la bottiglia che il vino che c’è dentro”. È con ironia che il ministro Stefano Patuanelli, intervenuto alla relazione sulle previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Uiv, approccia il tema dei rincari dell’energia e delle materie prima, tra le problematiche che mettono in difficoltà la filiera, insieme chiaramente alla questione della siccità per la quale è necessario, ha detto il ministro, “rivedere la nostra capacità di investimento e di gestione del piano siccità e delle infrastrutture per amministrare le risorse diversamente. Purtroppo – ha chiosato Patuanelli – in questo Paese si parla delle cose solo quando c’è un’emergenza ma chiunque governerà nei prossimi anni dovrà porsi questi problemi”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata