Washington (Usa), 14 set. (LaPresse) – La “prima percezione” che gli interlocutori americani hanno di Giorgia Meloni è quella della “piena affidabilità”. Lo dice Adolfo Urso riferendo degli incontri avuti finora a Washington con gli interlocutori Usa. La leader di Fdi, dice il presidente del Copasir, “quello che dice realizza, quello che promette mantiene. Coerenza, affidabilità e anche la capacità di esprimersi in maniera netta, chiara e diretta, sono capacità che gli americani apprezzano in chiunque”. “Questo vale anche quando non si condividono alcune decisioni, perché tra alleati bisogna che ci sia la massima chiarezza”, sottolinea Urso. Quanto alla principale richiesta avuta dagli interlocutori Usa, Urso non esita a riferire che “per loro la cosa principale è l’assicurazione che l’Italia mantenga il suo impegno” a sostegno dell’Ucraina, “e su questo i nostri atti parlamentari, le nostre azioni, sono chiarissimi”.

