Bologna, 14 set. (LaPresse) “È una cosa indegna verso le persone che non riescono ad arrivare a fine mese e sono in difficoltà . In questo caso c’è un un’unica cosa da fare: cancellare quel provvedimento”. È quanto dice il segretario della Cgil, Maurizio Landini, durante l’assemblea nazionale dei delegati e delegate che si sta tenendo ora a Bologna. Landini si riferisce al provvedimento che deroga il tetto di 240mila euro per i funzionari pubblici. “Ho un grande rispetto per il capo della Polizia, ma nel momento in cui devi fare un decreto che aiuti le persone alla fine del mese, non puoi rivolgerti a chi ha già un reddito di 240mila euro che non ha certi problemi ad arrivare alla fine del mese”, ha sottolineato ancora

