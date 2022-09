Milano, 14 set. (LaPresse) – Continua a calare la pressione sugli ospedali italiani. Sono 149 in meno i ricoveri in area medica, per un totale di 3.719 pazienti. Sono 12 in meno i pazienti nelle intensive, per un totale di 151 ricoverati. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata