Milano, 14 set. (LaPresse) – “Se vado via da Toronto lo farò solo per tornare a Napoli“. Lo ha detto Lorenzo insigne, attaccante del Toronto, nel corso di una intervista ai microfoni di Dazn, in uno speciale dedicato ai tre italiani che giocano in Canada: lui, Bernardeschi e Criscito. “Mi manca giocare con la maglia del Napoli, ma ho fatto la mia scelta e non me ne pento. Sono il primo tifoso e Napoli è casa mia. Ora sto qui e penso a stare bene”, ha aggiunto. “Ora, da qui, fa male vedere le loro partite e non stare in campo, però purtroppo è la vita”, ha dichiarato ancora Insigne. “Il rimpianto è che abbiamo avuto la possibilità sia con Sarri sia con Spalletti di vincere lo Scudetto e non ci siamo riusciti. Eravamo a tanto così, soprattutto con Sarri, e spero che un giorno – anche ora che non ci sono più – il Napoli possa raggiungere questo traguardo perché i tifosi veramente se lo meritano”, ha concluso Insigne.

