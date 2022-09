Roma, 13 set. (LaPresse) – Gli azzurri del volley sono campioni del mondo e questo ha un evidente effetto “sul morale di tutta la società, soprattutto sugli imprenditori: è un motivo di orgoglio e mostra che siamo vivi, bravi e presenti e possiamo ancora primeggiare in tutti i livelli, non solo sport in uno sport come volley ma anche – per gli imprenditori – sui mercati internazionali. È una boccata di orgoglio”. Così Adriano Sartor, patron del marchio di calzature Stonefly, commenta a LaPresse vittoria degli azzurti del Volley.

