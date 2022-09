Roma, 13 set. (LaPresse) – “Lo sport è un protagonista assoluto”. Così l’imprenditore e fondatore di Grom, Guido Martinetti, commenta la vittoria degli azzurri del volley, chiacchierando con LaPresse, a cui spiega: “da imprenditore, quando leggo un curriculum vitae per me l’aver fatto sport agonistico è sempre una nota importate”. Da poco in effetti Martinetti ha raccontato di essere impegnato in un progetto relativo all’apertura di un relais (Le Marne) al confine tra le Langhe e Monferrato, in Piemonte, che ha al centro il binomio tra arte e sport. “L’obiettivo mio e della mia famiglia – racconta – è di far crescere i nostri futuri figli in un ambiente multiculturale dove conoscere i grandi del mondo delle arti e dei mestieri, tra cui gli sportivi. Nell’educazione di un bambino lo sport è necessario – sottolinea poi – sia quello singolo che quello di squadra”, perché insegnano attitudini diverse ma complementari, dalla gestione dell’ansia e dello stress di una partita di tennis, fino al “senso profondo del lavoro in team, come accade per il volley”.

