Vercelli, 13 set. (LaPresse) – È in gravi condizioni un bambino di 6 anni rimasto schiacciato da un armadio nella propria abitazione, a Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli. Il piccolo, soccorso dal personale del 118, è stato trasferito con l’elisoccorso nell’ospedale Regina Margherita di Torino, dove è attualmente sottoposto a controlli medici per comprendere l’entità delle ferite riportate. Da quanto si apprende, al momento, nonostante le gravi condizioni, il piccolo non è in pericolo di vita.

