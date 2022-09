Fiumicino (Roma), 13 sett. (LaPresse) – Papa Francesco è partito dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino a bordo di un Airbus A330, l’aereo di Ita Airways con la livrea azzurra. Destinazione Nur-Sultan: nella capitale del Kazakistan il Santo Padre – accogliendo gli inviti ricevuti dalle autorità civili e dalla Chiesa in Kazakistan – parteciperà per la prima volta al VII Congresso dei leader religiosi per promuovere una convivenza pacifica tra popoli e religioni differenti. Il motto del viaggio è “Messaggeri di pace e unità”.

