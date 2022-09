Nur Sultan (Kazakistan), 13 sett. (LaPresse) – “Sono onorato di essere qui con voi, in questa terra tanto estesa quanto antica, nella quale vengo come pellegrino di pace, in cerca di dialogo e di unità”. Così Papa Francesco nel suo discorso al Qazaq Concert Hall, rivolgendosi al presidente della Repubblica Qasym-Jomart Toqaev, le autorità religiose e civili e il corpo diplomatico. “Il nostro mondo ne ha urgente bisogno, ha bisogno di ritrovare armonia”, aggiunge.

