Milano, 13 set. (LaPresse)-Il piano Ue con la proposta di taglio dei consumi energetici? “L’Ue dovrebbe muoversi anche in direzioni, esattamente quelle chieste dal governo italiano da mesi e su cui si fatica a trovare una posizione comune. In una situazione eccezionale come questa, che io ho definito di guerra commerciale, l’Europa deve trovare come all’epoca del Covid risposte comuni”. Così il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti risponde a margine, ai cronisti che gli chiedono del price cap a una iniziativa in Regione Lombardia, Palazzo Pirelli Misure per la competitività settore automotive.

