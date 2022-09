Milano, 13 set. (LaPresse) – “Noi siamo sempre la forza del buonsenso, tranquilla, responsabile, seria e affidabile, lo abbiamo sempre dimostrato. Sorpattutto a livello europeo la nostra credibilità è e sarà determinante per dare peso specifico al governo e all’Italia”. Lo ha detto il coordinatore e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intervistato nello Speciale elezioni di LaPresse in vista del voto del 25 settembre. Tajani ha poi citato la nomina del nuovo segretario generale del Parlamento europeo dell’italiano Alessandro Ciocchetti: “Un grande successo per il nostro Paese, è stato anche mio capo di gabinetto aggiunto, questo significa contare in Europa”.

