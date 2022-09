Milano, 13 set. (LaPresse) – Silvio Berlusconi “è sempre stato regista del centrodestra. Non farà il presidente del Senato, perché non è interessato a questo ruolo, ma certamente sarà un grande protagonista, l’uomo della saggezza e della responsabilità e della serietà che permetterà al centrodestra di essere credibile e affidabile”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite dello Speciale elezioni di LaPresse in vista del voto del 25 settembre, sottolineando che “senza Berlusconi e senza FI è impossibile avere un governo di centrodestra”.

