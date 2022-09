Milano, 13 set. (LaPresse) – “L’Italia ha bisogno di ricostruire il proprio sentimento comune. È un lavoro che, se volete, facciamo insieme. Non è una cosa facile per me, non lo è per nessuno di noi, perché chiunque ami questa nazione e sia responsabile credo si renda conto dell’Italia che si potrebbe trovare a governare. Ma io non sono mai scappata in vita mia e non scapperei neanche questa volta, se voi doveste decidere di affidarci e di affidarmi la guida di questa nazione. Sì, sono pronta, se voi siete pronti ad avere un governo di persone libere, che non si fanno comprare e che vogliono restituire l’orgoglio a questo Paese”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, chiudendo un comizio a Torino.

