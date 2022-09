Roma, 13 set. (LaPresse) – “Rispetto ai tanti gufi del malaugurio che ci davano in picchiata c’è un rinnovato interesse per noi, un rinnovato entusiasmo. Al di là dei sondaggi io l’ho constatato girando da nord a sud il Paese, c’è grande attenzione per la nostra offerta politica. Confidiamo molto nella solidità del nostro progetto per trasformare in meglio l’Italia”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervistato nello Speciale elezioni di LaPresse.

