Roma, 13 set. (LaPresse) – Il presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, e il Direttore Generale, Giovanni Sabatini, valutano positivamente l’emendamento inserito oggi nella conversione del cd DL Aiuti bis relativo alla semplificazione in materia di cessione dei crediti di imposta. Il Presidente Patuelli e il Direttore Sabatini hanno dichiarato “Come auspicato dall’Abi, le Istituzioni sono intervenute sul tema della cessione dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi. L’approvazione dell’emendamento al decreto legge Aiuti bis in tema di cessione di tali crediti è un passo in avanti e può contribuire a riavviare il mercato degli acquisti di tali bonus. E’ ora importante che l’Agenzia delle Entrate adegui il contenuto della Circolare dello scorso giugno, in modo che si creino le condizioni più favorevoli per l’acquisto dei bonus edilizi.”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata