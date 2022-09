Torino, 13 set. (LaPresse) – Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea ha squalificato per due giornate il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo e per un turno l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dopo la sesta giornata di campionato. Giampaolo è stato sanzionato “per avere al 52′ del secondo tempo, dopo il provvedimento, rivolto al Direttore di gara plurime espressioni insultanti, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di giuoco”, Allegri – che dovrà versare anche una ammenda di 15mila euro – è stato fermato “per avere, al 50′ del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose, abbandonando successivamente il recinto di giuoco dopo aver espresso offese generiche verso la classe arbitrale”. Un turno di stop anche per il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, allontanato durante il match con lo Spezia per doppia ammonizione, e per l’allenatore del Lecce Marco Baroni “per avere proferito, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, un’espressione blasfema”.

