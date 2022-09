Torino, 13 set. (LaPresse) – L’Inter vince 2-0 in casa del Viktoria Plzen nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Dzeko sblocca il risultato al 20′ del primo tempo, Dumfries raddoppia al 25′ della ripresa. I cechi hanno giocato in inferiorità numerica dal 16′ della ripresa per l’espulsione di Bucha. Con questo successo la squadra di Inzaghi sale a 3 punti nel Gruppo C, mentre il Viktoria rimane fermo a quota zero.

